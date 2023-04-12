DSP’li yönetici Özbilge aracında ölü bulundu

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge (63) İstanbul'da bir AVM otoparkında aracının içinde ölü bulundu. Güngören'de bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına dönen Özbilge'den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Aracın içinde Özbilge'yi baygın halde gören ailesi, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Otoparka gelen polis ve sağlık ekipleri, aracın kapılarını açtı. Ekipler, Özbilge'nin hayatta olmadığını belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ahmet Murat Özbilge, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.