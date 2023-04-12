İYİ Parti Avrupa’da istifa depremi! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'deki istifalar Avrupa teşkilatına da yansıdı. Avrupa İYİ Parti Yönetim Kurulu Genel Başkanı ve İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Aday Adayı Ercüment Atilla Çelik de yaptığı açıklama ile partiden rahatsızlıklarını dile getirdi. Çelik, kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığını ve yok sayıldıklarını gerekçe gösterip yönetim olarak partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ PARTİ ALMANYA BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU İSTİFA ETTİ

Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İYİ Parti Almanya Dış temsilciliği olarak, Mayıs 2022'de aldığımız bu bayrağı, 11 İl başkanlığının açılması ve teşkilatlarının yapılanmasına kadar gerçekleştirdiğimiz görevi, liyakatli ve vicdanı yüksek arkadaşlarımızla bu görevin sorumluluğu çerçevesinde en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Genel Başkanımızın yanında haksızlığın, kutuplaşmanın ve istibdatın karşısında hep birlikte hareket ettik. Ama bizlere yapılan, haksızlık ve adaletsizlik karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getirirken, bizlere yapılan haksızlığı ve yok sayılmışlığı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz ne yolumuzdan ne ideallerimizden ne de partimizden vazgeçmiş değiliz. İYİ Parti Almanya Başkanı ve yönetim kurulu olarak görevlerimizden istifa ediyoruz."

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYIYDI!

Çelik, İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Aday Adayı olduktan sonra resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hem Avrupa hem de Türkiye deki siyasal, sosyal ve ekonomik gücümüzü yasal olarak temsil etmeliyiz. Ortak sorunlarımızı konuşmak için değil, çözmek için var olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Çelik'in milletvekili adaylığı kabul görmedi ve vekil listesinde aday olarak gösterilmedi.