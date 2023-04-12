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Giriş Tarihi: 12.4.2023 19:13 Son Güncelleme: 12.4.2023 19:25

Kasalarca domatesin çöpe dökülmesi büyük tepki toplamıştı! Bakanlık harekete geçti

Antalya Toptancı Hali'nde çalışan bir kişinin kasalarca domatesi çöpe döktüğü görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı.Ticaret Bakanlığı, "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.

AA
Kasalarca domatesin çöpe dökülmesi büyük tepki toplamıştı! Bakanlık harekete geçti

Antalya Toptancı Hali'nde çalışan bir kişinin kasalarca domatesi çöpe döktüğü görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı. Ticaret Bakanlığı, "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.

77 BİN 757 LİRA PARA CEZASI

Bakanlığın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Sosyal medyada gündemde olan 'kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi' olayının Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu iş yerine 5957 Sayılı Kanun uyarınca 77 bin 757 lira para cezası uygulamasına yönelik idari işlem başlatılmıştır."

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Kasalarca domatesin çöpe dökülmesi büyük tepki toplamıştı! Bakanlık harekete geçti
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