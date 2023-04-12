Kasalarca domatesin çöpe dökülmesi büyük tepki toplamıştı! Bakanlık harekete geçti

Antalya Toptancı Hali'nde çalışan bir kişinin kasalarca domatesi çöpe döktüğü görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı. Ticaret Bakanlığı, "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.
"PEŞİN PEŞİN SATTIM, SİZ VERİN OYLARINIZI"— Sabah (@sabah) April 12, 2023
Halde çalışan bir kişinin kasalarca domatesi çöpe döktüğü anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VTzNV45Q3c
77 BİN 757 LİRA PARA CEZASI
Bakanlığın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
"Sosyal medyada gündemde olan 'kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi' olayının Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu iş yerine 5957 Sayılı Kanun uyarınca 77 bin 757 lira para cezası uygulamasına yönelik idari işlem başlatılmıştır."