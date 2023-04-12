Lütfi Doğan’ın Kılıçdaroğlu’na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu

Saadet Partisinin düzenlediği ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı"nda eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın CHP liderinin yanına oturulması tartışmalara yol açmıştı. Başkan Erdoğan'a desteğini daha önceden açıklayan Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiğine yönelik gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Doğan A Haber'e açıklamalarda bulunarak bu iddialara yanıt verdi.
"BENİM BUNLARLA ALAKAM YOK"
Doğan, "Benim destekleyeceğim hak yolda olan, mümkün olduğu kadar memleketin birliğini dirliğini ve güzel şahsiyetini koruyacak siyaset benim için makbul. Bunun dışındaki siyasetlerle benim alakam yok" mesajını verdi. Lütfi Doğan Kılıçdaroğlu'nun iftara katılacağından haberdar olmadığını da dile getirdi.
"FOTOĞRAF ÇEKTİLER BEN ONU FARK ETMEDİM"
Doğan, "Gittim sonra bana bir yer gösterdiler. Oturdum. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Bey de geldi iftara 2-3 dakika kaldı. Fotoğraf çektiler ben onu fark etmedim" şeklinde konuştu.
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"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAM"
Sözlerini sürdüren Doğan, "Orada yan yana oturuyoruz merhaba dedim Ramazanınız mübarek olsun dedim o kadar. Kemal Kılıçdaroğlu Beyi sadece televizyonlarda görüyorum başka hiç konuşmamız bir araya bir gelmemiz yok. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.