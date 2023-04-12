Lütfi Doğan’ın Kılıçdaroğlu’na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu

"FOTOĞRAF ÇEKTİLER BEN ONU FARK ETMEDİM"

Doğan, "Gittim sonra bana bir yer gösterdiler. Oturdum. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Bey de geldi iftara 2-3 dakika kaldı. Fotoğraf çektiler ben onu fark etmedim" şeklinde konuştu.

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Sözlerini sürdüren Doğan, "Orada yan yana oturuyoruz merhaba dedim Ramazanınız mübarek olsun dedim o kadar. Kemal Kılıçdaroğlu Beyi sadece televizyonlarda görüyorum başka hiç konuşmamız bir araya bir gelmemiz yok. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.