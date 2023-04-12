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Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:09

MSB'den TCG Anadolu'nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MSB’den TCG Anadolu’nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

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MSB'den TCG Anadolu'nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama
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