Sahte MİT Şebekesi’ne operasyon: 11’i yakalandı…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mensubu olarak tanıtan ve haksız kazanç sağlayan 16 kişilik bir şebekeye operasyon düzenledi.

Kendilerini MİT Mensubu olarak tanıttıkları insanlara yüksek kar vaadiyle para kazandıracaklarını söyleyen, paralarını alan ve seri dolandırıcılık olaylarına karışan 11 kişi; İstanbul, Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda üç dizüstü bilgisayar, bir Bitcoin Minning (Bitcoin Kazma Cihazı), üç ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 150 mermi ve sekiz adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.