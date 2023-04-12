Suç örgütüne ‘Makas’ operasyonu: 21 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kentte iş yerlerini kurşunladığı ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtan İ.İ.'nin lideri olduğu organize suç örgütü fiziki ve teknik takibe alındı, Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri organize polisleri tarafından incelendi. Polis, görüntülerden örgüt üyelerini tek tek isimleriyle tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinin ardından polis, 'Makas' adını verdiği operasyonu başlattı.



Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21'i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer çete üyelerinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.



Suç örgütü üyelerinden 6'sının yapılan incelemeler sonucu, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde 19 Haziran 2022'de yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi. Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği yapılan şikayetler üzerine tespit edildi.