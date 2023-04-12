TBMM 23 Nisan’da özel oturumla toplanacak

"VERİMLİ DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

27. Yasama Dönemi'nin önceki dönemlerden çok farklılıklar içerdiğini dile getiren Şentop, "1920'den bu yana tarihimizin en uzun Yasama Dönemi oldu. Hükümet sistemi değişikliğinin önemli bir faydası" dedi. Verimli bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Şentop, ortadaki verilerin bir kısmının görülerek çarpıtılmasını ve buna yönelik değerlendirmeler yapılmasını doğru bulmadığını kaydetti. Meclis'e sunulan soru önergelerine verilen yanıtların sayısının önceki dönemlerle de kıyaslandığında herhangi bir azalmanın söz konusu olmadığına dikkati çeken Şentop, bu kapsamdaki rakamların iyi mukayese edilmesi gerektiğini aktardı.

ÜÇ İLDE 23 NİSAN ETKİNLİĞİ

27. Yasama Dönemi'ni fiilen tamamladıklarını söyleyen Şentop, TBMM'nin 23 Nisan'da özel oturumla toplanacağını söyledi.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da, "bilim şenliği" ve "çocuk bahçesi" konsepti içerisinde, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK ile birlikte organizasyonlar gerçekleştirileceğini vurgulayan Şentop, "Üç gün sürecek etkinliklerin birine ben de katılmayı planlıyorum. Oradaki çocuklarımızın 23 Nisan'a, TBMM'ye ilgisini celbedecek, eğlenerek öğrendirecek faaliyetler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.