143 bin 271 köy evi için seferberlik

YAPI İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin inşa sürecine başlandı. Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına bir an önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438 ve Diyarbakır'da 2 bin 361 konut olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi inşa edilecek. Adıyaman'da 2 bin 500, Malatya'da 2 bin 500, Kahramanmaraş'ta 2 bin 220, Hatay'da 2 bin, Osmaniye'de 900 konut yapılacak. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında ilk köy evlerinden bazılarının, Ramazan Bayramı öncesinde hazır olacağını açıkladı.