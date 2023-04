Bakan Akar’dan net mesaj: Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ciddi sorunumuz var

"MEHMETÇİK MİLLETİN EMRİNDEDİR"



Bakan Akar, "Bu konuda Mehmetçik neyi var neyi yok? Kara Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızla beraber mücadeleyi başlattık ve sürdürüyoruz. Çok şükür başlangıçta arama kurtarma faaliyetleri, daha sonra barınma, iaşe faaliyetleri, hava kuvvetlerimiz havadan, deniz kuvvetlerimiz denizde her türlü ulaştırmayı sağlamak suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz. Büyük bir katkı için Mehmetçik gayret gösteriyor. Mehmetçik her zaman olduğu gibi bağrından çıktığı milletin daima yanındadır. Onun emrindedir. Bunu bilelim" diye konuştu.



"ŞU AN DA TERÖR ÖRGÜTÜ CİDDİ SIKINTI İÇİNDE"



Terörle mücadeleye değinen Bakan Akar, şöyle konuştu: