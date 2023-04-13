Bakan Akar’dan net mesaj: Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ciddi sorunumuz var





"Terörle mücadele yine bildiğiniz gibi Mehmetçik'in büyük bir başarısıyla devam ediyor. Yurt içinde, sınır ötesinde bu görevlerini Mehmetçik gerçekten hakkıyla yerine getirdi, getiriyor. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi geride bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda terör örgütü ciddi bir sıkıntı içinde. Katılımlar sıfır oldu. Kaçışlar çoğaldı ve bir çöküş halinde yaşadıklarını da kendi sözde elemanları da başına gelen de bunu tekrar tekrar dile getiriyorlar. Bu çöküşün tamamlanmasını ve artık bu örgütün kullanılamaz olduğunu, artık bunun miadının dolduğunu da bütün dünya alemin görmesini bekliyoruz. Çevremizdeki insanların, çevremizdeki ülkelerin bunu anlamasını bekliyoruz. Fakat biz her şeyin ötesinde Mehmetçik görevini yapmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. Durmak yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, terör yuvaları tamamen temizleninceye kadar Irak'ın kuzeyinde devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz bir terör koridoru kurulma teşebbüsü oldu. Yine buna Mehmetçik müsaade etmedi. Doğudaki teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler. Dolayısıyla bazılarının hayalleri suya düştü. Bu teröristlere ister helikopter versinler, ister çimento versinler, ister silah mühimmat versin, ister para versinler. Ne verirlerse versinler. Bunların arkasında kim olursa olsun. Biz inşallah asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bunların üstesinden geleceğiz. Buna inancımız tam."