Bakan Fatih Dönmez, TOGG’a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı

"ALLAH'IM BAŞKANIMIZA ZEVAL VERMESİN"

Avcı, Dönmez'e teşekkür ederek, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Namazlarımda her gün dua ediyorum. İnşallah kazanır." dedi.

Bakan Dönmez ise "Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye 'evet' diyorlar. Ablacım 2 kişi bakkal dükkanı idare edemez. 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz." ifadesini kullandı.