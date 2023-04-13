Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na zor soru: Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa...

KILIÇDAROĞLU, SAATİ 12 BİN DOLARLIK UÇAK İLE İFTARA GİTTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını şöyle çürüttü: "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (dün) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"