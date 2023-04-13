Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na zor soru: Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa...

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon bileşenleriyle beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına dün katıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Akşener'in de içerisinde yer aldığı 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" dedi.
KILIÇDAROĞLU, SAATİ 12 BİN DOLARLIK UÇAK İLE İFTARA GİTTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını şöyle çürüttü: "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (dün) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"
"16 TANE UÇAĞIN İSİMLERİNİ SAYSANA KILIÇDAROĞLU?"
Bakan Varank yeni bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı envanterinde 16 tane uçak olduğu iddiasını yalanladı. Varank, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu? Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!" ifadelerini kullandı.