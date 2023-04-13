CHP’li eski başkana yolsuzluktan 2.5 yıl hapis

İzmir Menemen Belediyesi'ne yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası hakkında dava açılan CHP'li eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a "basit zimmet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 22 sanıktan 5'i beraat ederken diğer sanıklar 6 ay 20 gün ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Aksoy 7.5 ay tutuklu kalmış, 2021 yılı Temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Mahkeme, dellileri gizleme yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Aksoy, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıyacağını söyledi.