CSO Ada Ankara 23 Nisan haftasına dolu dolu etkinliklerle giriyor

*15 Nisan'da 8-10 ve 11-12 yaş arasına yönelik Geleneksel Dokuma Tekniklerinden Kilim Dokuma etkinliği çocuklarla buluşacak. Çocuklara yaratıcılık, motor becerileri, iletişim kurma becerisi gibi birçok kazanım sağlanmasının hedeflendiği etkinliğe anne ve babalar da izleyici olarak katılabilecekler.

*16 ve 22 Nisan tarihlerinde 9-10 ve 11-12 yaş gruplarına ikişer seans ile yapılacak olan Satranç Atölyesi; miniklerin zekâ gelişiminde rol oynamak ve kapsamlı bir beyin egzersizi deneyimi yaşatmak için CSO Ada Ankara fuaye alanında minik sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

*17 Nisan'da CSO Ada Ankara'da minik sanatsevelere keyifli bir deneyim sunacak olan Çocuklar için Orff ve Ritim Atölyesi ile çocukların kendilerini ifade edebilmesi, sosyal hayatta daha başarılı iletişim kurabilmesi ve odaklanmayı geliştirmesi hedefleniyor. 2020 yılından beri çocuklar ve ailelerine hitap edecek şekilde repertuvarını geliştiren 'Ukulele ile Çocuk Şarkıları Orkestrası' projesi Şef Cemil Oğuz yönetiminde minik sanatseverler ile buluşacak.

*CSO Ada Ankara'da 18 Nisan'da gerçekleşecek "Hay Aksi Beethoven" tiyatral çocuk konseri ile minik sanatseverler Beethoven'ın insanlığa armağan ettiği eşsiz müzikleri keşfederken diğer taraftan bestecinin sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle tanışacak.

*Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, özel bir konserle 23 Nisan coşkusunu CSO Ada Ankara'da yaşatmaya hazırlanıyor. 19 Nisan'da gerçekleşecek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı 12 yaşındaki şef Atahan Dinç yönetecek.

*Somut olmayan kültürel miraslarımızdan Karagöz ve Hacivat gösterisi, Karagöz'ün İstanbul'da kaybolması ile minik sanatseverleri 16 Nisan'da küçük bir kültür yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

*Kuklacı Serkan Bilgin ile "Bavulumda Kuklalar Müzikli Kukla Tiyatrosu" 20 Nisan'da çocuklarla buluşacak. Minik sanatseverler bu etkinlikte geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış kuklalardan; Keloğlan ile yalan üzerine, Şipşak ile kıskançlık üzerine düşünürken, Kartopu ve Mıstık ile iletişimin önemine varacak ve sürpriz bir kukla ile eğlenceye doyacak.

*Minik sanatseverler ahşap boyama ile sınırları aşıyor. 20 Nisan Perşembe günü 13.00 ve 15.00'da iki seans olarak gerçekleşecek Ahşap Boyama Atölyesi ile minik sanatseverlerin duyularına hitap edilmeye hazırlanılıyor.

*Görsel sanatlar öğretmeni Lale Deniz Çokbilen ile minik sanatseverler kâğıt üzerinde küçük bir iz peşinden gidip hayallerini resme dönüştürecek. 19 Nisan'da CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek bu özel etkinlikte çocukların yaratıcı düşünme becerisini geliştirip özgün fikirler üretmesi amaçlanıyor