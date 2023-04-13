Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye’nin kaderi bir kumar masasında çizilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Kültür Sarayı'nda, Ankara Odalar İftar Programı'na katıldı.

Burada konuşan Oktay, esnafın, Türkiye'nin güçlü ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu, ticari hayata can verdiğini, bilek gücünü sermaye yaparak ürettiğini belirterek, Anadolu'nun her köşesinde yerel ekonominin güvencesi olan esnaf ve sanatkarların köklerini Ahilikten alan ruhu temsil ettiklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarın sadece emeğini sunan, alın terini veren kişi değil, aynı zamanda 81 ilin her bir sokağındaki, mahallesindeki pazarını, meydanını her gün yeniden inşa eden, zor zamanlarda millete destek olan kişi olduğunu kaydetti.

"ESNAF VE SANATKARLARIMIZA KORUYUCU TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Oktay, bu nedenle başından beri esnaf ve sanatkar için "Güçlü esnaf, güçlü ekonominin teminatıdır" sözünü şiar edindiklerini anlatarak, esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürürken en önemli ihtiyacın sermaye birikimi ve finansmana erişim olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Bu ihtiyaçların karşılanması için Hazine destekli esnaf kredileri ve KOSGEB programları ile ucuz ve kolay finansman sağladıklarını ve sağlamaya da devam ettiklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"2023 yılı Mart ayı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarımıza sağlanan Hazine destekli krediler toplam 177 milyar liraya ulaşmıştır. Hammadde ve sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullandırılan 'işletme kredisi' şahıs üst limiti 500 bin liraya yükseltildi. İş yeri ve sıfır kilometre araç alımlarına yönelik olarak kullandırılan 'yatırım kredisi' şahıs üst limiti ise 1,5 milyon liraya yükseltildi. Tüm bunların yanında vergi ve sosyal güvenlik primleri ile esnaf ve sanatkarlarımıza koruyucu tedbirler almaya devam ediyoruz. Kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayımız 1 milyon 56 bine ulaştı. Bu rakam aynı zamanda esnafımızın işini büyüttüğüne, geliştirdiğine ya da en azından yarınlar için büyük umutlar taşıdığına işaret ediyor. Esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğumuz Hazine destekli kredi imkanlarına ilişkin limit ve şartlar Ticaret Bakanlığımız tarafından sürekli olarak takip ediliyor, piyasa şartları ve sizlerin talepleri doğrultusunda bu limitler güncelleniyor."

"SOKAĞIN NABZINA, VATANDAŞIN SOFRASINA BAKARIZ"

Oktay, dünya ekonomisinin son yıllarda büyük sınamalardan geçtiğini ve bölgede yaşanan çeşitli çatışmalar, insani trajediler, 2008 küresel finans krizi ve son olarak da Kovid-19 salgınıyla kökünden sarsıldığını, bunların üstüne Türkiye'nin hemen yanı başında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük sıcak savaşlardan biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak verdiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu zorlukların hepsinin üstesinden geleceklerini söyledi.

Oktay, Kovid-19 salgınında ülke ve milletin tek yürek olduğunu, sıkı tedbirlerle, hızlı ve etkili düzenlemelerle pandemi döneminin en az zararla atlatıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığının aracılığıyla pandemi döneminde alınan tedbirler nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara toplam 4,6 milyar lira Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği sağladıklarını kaydetti.

Salgın dönemlerinde esnaf ve sanatkarların kredi taksitleri için erteleme uygulamaları geliştirdiklerini ve borçlu olan esnafa yapılandırma imkanı sağladıklarını anlatan Oktay, nakit akışı olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi geri ödemelerine de çeşitli kolaylıklar sağladıklarını söyledi.

Oktay, salgının hakim olduğu 2020 ve 2021 yıllarında, 80 milyar liraya yaklaşan büyük bir finansal kaynağı mümkün olan en uygun koşullarla esnaf ve sanatkarlara sunduklarını aktararak, "Bizden ne talebiniz varsa hepsini samimiyetle ele alır, bu talepleri karşılamak noktasında tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Ben şuna inanıyorum, ekonominin kalbi sokakta atar. Simsarlar borsaya bakar, biz esnafın cebine, sokağın nabzına, vatandaşın sofrasına bakarız. İşte çabamız da bu yüzden her bir vatandaşımızın sofrasını büyütmek, esnafımızın dükkanını, atölyesini daha işler hale getirmektir. KOBİ'lerimizi tıkır tıkır işleyen, ekonomimize can suyu veren imalathanelere çevirmektir." ifadelerini kullandı.

"YENİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İMKAN SAĞLADIK"

Depremlerde yıkımın en büyük mağdurlarından birinin afet bölgesindeki esnaf olduğuna dikkati çeken Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, esnaf ve sanatkarların yaralarını sarmak üzere derhal harekete geçtiklerini vurguladı.

Oktay, öncelikle afet bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların kullandığı faiz indirimli kredilerin taksit ödemelerini 6 ay süreyle ertelediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara talep etmeleri halinde işlerini yeniden kurabilmeleri için yeni kredi kullandırılmasına imkan sağladık. Ayrıca daha önce faiz indirimli kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkarların, yeni kredi kullanmaları için beklemeleri gereken 5 yıllık süreyi 3 yıla indirdik. 75 bin liranın altındaki kredi talepleri ise süre şartından tamamen muaf kılındı. Deprem bölgesinde bulunan vergi mükellefleri için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan ettik. Böylece bölgedeki esnaf ve sanatkarların mevcut vergi borçları 24 aya varan sürelerle faizsiz olarak ertelendi. 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri Temmuz ayı sonuna kadar ertelendik. KOSGEB'in desteklediği ve depremden etkilenen veya hasar gören işletmelerin 2023 yılında geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerin tahsilinden vazgeçildi. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin veya iş göremez haldeki işletmelerin geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerinin de tahsil edilmemesine karar verildi."

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gün önce Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda ve seçim beyannamesinde belirttiği gibi, Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete, yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlayarak bu desteklerin etkinliğini artıracaklarını, esnaf ve sanatkarlara ihracat süreçleri, girişimcilik, AR-GE ve yenilikçilik ile devlet yardımları hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgi desteği sağlamak üzere 81 ilde konuyla ilgili eğitimler düzenlenmesini sağlayacaklarını anlattı. Oktay ayrıca, esnafın e-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimlerini kolaylaştıracak programları hayata geçireceklerini, Ahilik Sandığı'nı aktif bir biçimde kullanarak esnaf ve sanatkarların piyasada iş yaparken daha güvenli bir biçimde faaliyet göstermelerini sağlayacaklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN KADERİ BİR KUMAR MASASINDA ÇİZİLEMEZ"

Türkiye Yüzyılı'nın, esnafın da yüzyılı olacağını, Türkiye büyüdükçe esnafın üretiminin ve kazancının da büyüyeceğini belirten Oktay, Türkiye büyüdükçe bundan en büyük payı esnafın alacağını ifade etti.

Oktay, gelecek dönemin Türkiye Yüzyılı olacağını ve hiç kimsenin bu hedefe set çekemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altılı maşayla masanın altına gizledikleri yedinci maşa ile nasıl bir Türkiye inşa edilir? Türkiye'nin kaderi bir kumar masasında çizilemez. Milletin istiklali, Türkiye'nin istikbali, kirli ittifakların, kirli pazarlıkların döndüğü bir masada belirlenemez. Amaca giden yolda her türlü kirli yolun, her türlü kirli oyunun mübah sayıldığı bir masadan Türkiye'ye hiç bir hayır gelmez. Şunu herkesin bilmesi lazım değerli kardeşlerim. Evet, altılı maşa ittifakı, uzaktan kumandalı bir ittifaktır. Kumandanın biri Kandil'de, biri Pensilvanya'dadır. Kandilden düğmeye basıldığında terörü aklıyorlar, Pensilvanya'dan düğmeye basıldığında 15 Temmuz'da karabasan gibi milletin üzerine çöken FETÖ'yü aklıyorlar. Bu terör örgütlerinin de kimin maşaları olduklarını çok iyi biliyoruz. Biz 'Yeter söz milletin' diyoruz, bunlar 'Yeter söz FETÖ'nün, 'Yeter söz Kandil'in diyorlar. 'Yeter, söz iplerimizi ellerinde tutan ağababalarımızındır' diyorlar. Milletimize düşen, bu uzaktan kumandalı ittifakı, inşallah, 14 Mayıs'ta ilelebet sandığa gömmektir. Ben milletimizin ferasetine, basiretine güveniyorum. İnşallah, esnafımızla işçimizle çiftçimizle memurlarımızla hep birlikte kirli ittifakların döndüğü bu masayı sandıkta yıkacağız."

Bu süreçte esnafa da büyük görevler düştüğünü, bu mücadelede en büyük güç kaynaklarından birinin esnaf ve sanatkarlar olduğunu dile getiren Oktay, gelecek dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını esnaf ve sanatkarlarla birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.