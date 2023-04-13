Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 11 Nisan tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa illeri olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İcra edilen operasyonda, "PKK-KCK terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri tespit edilen, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.