‘Dönüş bileti alanların hevesi kursağında kalacak’

Ankara'da, İletişim Başkanlığı tarafından 'FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batılı devletlerin terör örgütü FETÖ'nün faaliyetleri konusunda üç maymunu oynadığını belirterek, "Türkiye'nin kararlı bir şekilde mücadele ettiği FETÖ, yapılanma içinde bulunduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. FETÖ küresel bir terör örgütüdür ve bu örgüte karşı işbirliği ve dayanışma içinde uluslararası bir mücadele verilmelidir" dedi. Firari FETÖ'cüler ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Altun, "Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere fırsat vermeyecektir. Kendilerine umut verenler seçimde kazanacakları rüyasını görüyor. Kaçtıkları ülkelerden Türkiye'ye dönüş bileti alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacaktır" diye konuştu.