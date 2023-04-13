Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak’ın ’Burası Çok Önemli!’ kitabı sesli olarak da yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini icra etmiş olan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli!' isimli eser, sesli kitap olarak da yayınlandı. Albayrak, enerjide bağımsızlık mücadelesini, bu kritik mücadelenin nasıl engellenmeye çalışıldığını çarpıcı örneklerle anlattığı kitabının giriş ve sonuç kısmını kendisi seslendirdi.

'BURASI ÇOK ÖNEMLİ!' KİTABI SESLİ OLARAK DA YAYINLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, enerjide birçok milli adımı hayata geçiren Berat Albayrak, enerjide tam bağımsız Türkiye'nin yol haritasını Milli Enerji ve Milli Maden Politikası ile çizdi. Albayrak'ın bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez kendi sondaj gemileri ile petrol ve doğal gaz araması yaptı. Türkiye, bu adımların meyvelerini Karadeniz'deki dev doğal gaz rezervi keşifleri ile toplamaya başladı. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık adımlarını ve bu yolda karşılaşılan zorlukları, 'Burası Çok Önemli!' isimli kitapta kaleme alan Albayrak çarpıcı bilgiler paylaştı. Albayrak'ın çok konuşulan kitabı şimdi sesli olarak da yayınlandı.

GİRİŞ VE SONUÇ KISMINI BİZZAT KENDİSİ SESLENDİRDİ

Albayrak, Türkiye'nin enerji hamlelerine ilişkin çarpıcı bilgilerin yer aldığı, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabının giriş ve sonuç kısmını bizzat kendisi seslendirdi.

BU LİNKE TIKLAYARAK KİTABI SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ!

"BURASI ÇOK ÖNEMLİ" KİTABININ TANITIMINDAN BİR KISIM

Burası Çok Önemli isimli kitabın tanıtımında şu bilgilere yer veriliyor:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.