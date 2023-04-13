Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinecek

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci ve Teknoloji Ar-Ge Bilişi Uzmanı Emrah Bekçi, depremin kara kutusunu geliştirdi. Kısa adı DAMAS olan Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi, depremin hemen ardından kurtarma ekiplerine enkazda bulunan kişi sayısını yüzde 100 doğrulukla verecek. Her binanın zemin katına kurulacak olan sistem depremden önce binaya giriş ve çıkış yapan insan trafiğinden anlık olarak binadaki kişi sayısını tespit edecek. Depremle birlikte enkaz altında kalan kara kutu, internet ve elektriğe gerek duymadan 8 saat boyunca çalışabilecek. Kurtarma ekipleri geldiğinde de laptop ya da tabletle enkaz altındaki kara kutuya bağlanarak tüm datalara ulaşabilecek.