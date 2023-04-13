Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesini 15 Nisan’da açacak

2013 yılında ihalesi yapılan ve 2015 yılında inşaatı başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde tamamlanarak, Nisan ayında hizmete başladı. Kocaeli'ndeki ve bölgedeki sağlık hizmetlerini daha üst bir seviyeye taşıyacak olan Kocaeli Şehir Hastanesinde bin 218 yatak, 63 tane ameliyathane, 188 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Aynı zamanda gerektiğinde olağan üstü şartlarda yoğun bakım kapasitesi arttırılabilecek şekilde planlandı.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Toplamda 388 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 218 poliklinik odası, 1 helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 26 doğum odası bulunuyor. 3 Nisan 2023 günü vatandaşlara kapılarını açan ve oldukça beğenilen hastanenin resmi açılış tarihi 28 Nisan olarak duyurulmuştu. Ancak tarih erkene çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmak için 15 Nisan Cumartesi günü Kocaeli'nde olacak. Saat 16:00'da yapılacak açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya ilindeki programına geçecek.