FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme

Yazılımcı olarak bilinen ve daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar atan Orkun Dülgeroğlu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
ORKUN DÜLGEROĞLU TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Orkun Dülgeroğlu İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.