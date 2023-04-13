Haberler Gündem Haberleri FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 13.4.2023 19:26 Son Güncelleme: 13.4.2023 19:42

FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme

Daha önce babasını dolandırıcı, sevgilisini eskort, avukatını istismarcı olarak gösteren yazılımcı olarak bilinen Orkun Dülgeroğlu’nun FETÖ’cülerle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Yurtdışındaki firari FETÖ’cülerle gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yapıp kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yayan Dülgerlioğlu, gözaltına alınmasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme

Yazılımcı olarak bilinen ve daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar atan Orkun Dülgeroğlu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

ORKUN DÜLGEROĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Orkun Dülgeroğlu İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, şüpheli siber zorbayı 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise şüpheli Dülgeroğlu'num tutuklanmasına karar verdi.

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FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme
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