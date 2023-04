Firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı ABD’de görüntüledik: Kamyon kasasında kaçtı SABAH buldu

SABAH, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde Yeşil Kategori'de bulunan ve 2015'te Zaman gazetesi binasından matbaaya ait bir kamyonun kapalı kasasında Meriç Nehri üzerinden yurtdışına firar eden gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı 8 yıldır saklandığı ABD'de buldu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa'daki en etkin firari isimleri, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık ve Harun Tokak'ı saklandıkları ülkelerde tek tek görüntüleyen SABAH Özel İstihbarat Birimi, bu kez Ekrem Dumanlı'nın izine ulaştı.Aylar süren araştırma sonrası, FETÖ'nün medya organı kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni olan örgütün medya imamı Ekrem Dumanlı'nın ABD'nin New Jersey Eyaleti'nin Hillsborough şehrinde yaşadığı tespit edildi. Dumanlı, yaşadığı lüks villanın önünde görüntülendi. 2015'ten itibaren geçen yaklaşık 8 yıllık süreçte ABD'nin birçok eyaletinde sık sık ev değiştiren Dumanlı'nın, 16 Haziran 2021'den beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada, aylık 2 bin 800 dolar kira ödeyerek oturduğu belirlendi.Firari Dumanlı'nın, 12 Ekim 2021'de, New Jersey Eyaleti Gelir İdaresi Kurumu'na '450713664' numarası ile kayıtlı 'VIOLET33 LLC' adlı Yurt içi Limited Şirketi'nin adresi olarak Hillsborough'da oturduğu evin adresini gösterdiği tespit edildi. Evi home ofis olarak kullanan Dumanlı'nın, firari olarak ABD'de geçirdiği 8 yıllık süre içinde '5 Victoria Dr, Somerset, New Jersey 08873' adresinde ise 28 Aralık 2016 ile 16 Haziran 2021 tarihleri arasında ikamet ettiği de edinilen bilgiler arasında.Örgüt üyesi Levent Kenez'le birlikte Youtube üzerinden haftanın iki günü 'Çıkış Yolu' isimli program yapan Dumanlı'nın, son olarak ise bu yılın başında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından FETÖ'nün dünya üzerindeki Merkez Karar Yönetim Kurulu olarak bilinen Âli Heyet'e seçildiği iddia edildi. Dumanlı'nın örgütteki pozisyonunun tartışılmaya başlandığı da belirtiliyor. Dumanlı'ya yönelik Zaman gazetesinin haber merkezinde uzun yıllar kıdemli muhabir olarak çalışan ve şu anda İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan gazeteci Ahmet Dönmez'den de eleştiriler gelmişti. Kendisine ait internet üzerinden örgütün üst yönetimini darbe yapmakla suçlayıp Fetullah Gülen dahil örgüte ağır eleştiriler getiren Dönmez'in sık sık eleştirdiği Dumanlı'nın Âli Heyet'e seçilmesinin örgüt içinde büyük rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.Türkiye'deki mal varlığına el konulan Dumanlı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da hakkında çok sayıda yakalama ve tutuklama kararı bulunuyor. Dumanlı hakkında, Tahşiye'de kumpas, Şike'de kumpas, Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen davalarda 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 'resmi belgede sahtecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' gibi suçlardan ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi isteniyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen KHK'lıları göreve iade sözü vermiş, yeniden yargılanma yolunun açılacağını da eklemişti. Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrasında Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek "Kemal Bey'in yaptığını ayakta alkışlamak lazım. Çok doğru. Sözüm sözdür, KHK'yla atılanları işine iade edeceğim diyor" ifadelerini kullanmıştı. Dumanlı, seçimler öncesinde bir video yayınlayıp CHP, HDP ve İyi Parti'ye oy istemiş, "Sandığa gidin, oy verin" çağrısında bulunmuştu.FETÖ'nün en etkin isimlerinden Ekrem Dumanlı, Zaman gazetesinin Yenibosna'daki merkez binasında Meral Akşener ile görüşmüştü. Görüşme sonrası ikilinin pencereden baktıklarını gösteren bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı. Fotoğraf karesinde Akşener'in, Dumanlı'nın önünde el pençe divan duruşu tepkiyle karşılanmıştı. Akşener ile Dumanlı'nın bir araya geldiği buluşmanın, FETÖ'ye bağlı medya organları tarafından haberleştirilmediği belirlenmişti.Dumanlı, Tahşiye, Şike kumpaslarının yanı sıra, MİT TIR'larının durdurulmasına ait görüntülerin firari Can Dündar'a CHP'li Enis Berberoğlu aracılığıyla servis edilmesi olayının da başrolünde yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Mayıs 2015'te Berberoğlu ile beraber Zaman gazetesini ziyaret etmiş ve bu görüşmede Dumanlı da yer almıştı. Tarihler 20 Mayıs'ı gösterdiğinde ise bu sefer Hürriyet gazetesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini izlediğini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun Zaman'ı ziyaretinden 10 gün sonra flash bellekteki görüntüler Berberoğlu aracılığıyla Dündar'a ulaştırıldı. İhanet görüntüleri Dündar'ın başında bulunduğu Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015'te yayımlandı.