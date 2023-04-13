Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı

İstanbul Çağlayan Adliyesine bağlı hakim ve savcıları taşıyan servis aracı cebeci tünelinde karıştığı kaza sonucu devrildi. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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MAHKEME BAŞKANI VE SAVCI YARALANDI
Kaza sırasında servis aracında bulunan İstanbl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve bir Cumhuriyet Savcısının yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı yargı mensupları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YERDE 30 METRE SÜRÜKLENDİ
SABAH'ın edindiği bilgiye göre servis şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine servis aracı önce önündeki araca çarptı. Daha sonra yan devrilen araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Aracın camlarının zırhlı olmasının büyük bir felaketin önüne geçtiği öğrenildi.