Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video

MAHKEME BAŞKANI VE SAVCI YARALANDI

Kaza sırasında servis aracında bulunan İstanbl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve bir Cumhuriyet Savcısının yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı yargı mensupları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YERDE 30 METRE SÜRÜKLENDİ

SABAH'ın edindiği bilgiye göre servis şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine servis aracı önce önündeki araca çarptı. Daha sonra yan devrilen araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Aracın camlarının zırhlı olmasının büyük bir felaketin önüne geçtiği öğrenildi.