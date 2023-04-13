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Giriş Tarihi: 13.4.2023 15:09

İYİ Parti'de bir istifa daha

Balıkesir'de seçimlere bir ay kala siyasi hareketlilik sürerken, 6'lı koalisyonda çözülmeler hızlandı. İYİ Parti teşkilatının tanınmış siyasetçilerinden Meclis üyesi Ömer Öztürk, son yaşanan gelişmeler üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İYİ Parti’de bir istifa daha

Susurluk İlçe Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İYİ Partili Ömer Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Susurluk'ta İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden olan ve son 8 yıldır aktif olarak siyaset yapan Meclis üyesi Öztütk'ün ani istifası Balıkesir'de şoke etkisi yarattı.

İYİ Partili Ömer Öztürk'ün istifasında belirttiği, "yaşanan son siyasi gelişmeler" açiklamasının altında, CHP'nin HDP ile olan yakın ilişkilerinin olduğu ve bu durumdan bazı CHP'li isimler de dahil İYİ Partili isimleri rahatsız etmesi olduğu belirtiliyor.

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İYİ Parti'de bir istifa daha
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