Karabük İYİ Parti karıştı... 2. sıra Milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Ancak; İl Yönetimi aynı günün akşamı olağanüstü toplanarak İYİ Parti Genel Merkezi'nin belirlediği aday listesinin kabul edilemeyeceğini, listenin mutlaka değişmesi gerektiğini, bu liste olursa seçim çalışması yapılamayacağını ve başarılı olunamayacağını oy birliğiyle karar altına almış ve bu kararı İYİ Parti Genel Merkezi'ne bildirmiştir.

Karabük İYİ Parti İl Yönetimi'nin genel merkezin belirlemiş olduğu aday listesine karşı yaptığı seçim başarısını zora sokacak bu girişime rağmen genel merkez tarafından sessiz kalınmış ve cevap verilmemiştir. Bundan dolayı ailemin, ekip arkadaşlarımın ve destekçilerimin de görüş ve olurunu alarak milletvekilliği adaylığımdan çekiliyorum." dedi.