Karabük İYİ Parti karıştı... 2. sıra Milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Karabük İYİ Partide sular durulmuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatların kabul etmemesine rağmen ilk sıraya İstanbul'da Psikolog olarak görev yapan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, Kadın Politikalarına bağlı Batı Karadeniz Bölge sorumlusu Kübra Dursun'u getirmesi tepkilere neden oldu.
İlk istifa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İl Başkanı Erol Serin görevden alınarak Karabük İYİ Parti İl başkanlığına 30 Mayıs 2022 tarihinde Av. Ali Çetin Aygün ve daha sonra aday adaylığını açıklamış, listeye giremeyince 12 Nisan tarihinde partisinden istifa etmişti. Aygün ile birlikte Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Kadriye Ayten, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Altıok ile il yöneticilerinden Türkcan Cantürk, Ayfer Onkardeşler, Sevgi Özkan, Binnaz Kelez ve Leyla Aygün'ün partiden istifa ettikleri belirttiler.
BİR İSTİFADA 2. SIRA MİLLETVEKİL ADAYINDAN
Genel Merkez tarafında YSK'ya verilen Karabük İYİ Parti Milletvekil adayları listesinde ikinci sırada yer alan İsmail Yalav'dan geldi.
Yalav yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 9 Nisan Pazar günü 28. dönem milletvekili seçimine katılacak aday listeleri açıklandı. Bu açıklama sonrası İYİ Parti'nin Karabük listesi kamuoyunda çok büyük tepki gördü. Çünkü, gerek bu partiye gönül verenler gerekse çok sayıdaki partili 1. sırada hiç beklemedikleri bir aday ismiyle karşılaştı. Partiyi, bu süreçte sıkıntıya sokmamak ve başarıya ulaştırmak düşüncesiyle, çok yakın dostlarımın ve arkadaşlarımın ısrarla ikinci sıra adaylığından çekilmemi istemelerine rağmen adaylıktan çekilmedim.
Ancak; İl Yönetimi aynı günün akşamı olağanüstü toplanarak İYİ Parti Genel Merkezi'nin belirlediği aday listesinin kabul edilemeyeceğini, listenin mutlaka değişmesi gerektiğini, bu liste olursa seçim çalışması yapılamayacağını ve başarılı olunamayacağını oy birliğiyle karar altına almış ve bu kararı İYİ Parti Genel Merkezi'ne bildirmiştir.
Karabük İYİ Parti İl Yönetimi'nin genel merkezin belirlemiş olduğu aday listesine karşı yaptığı seçim başarısını zora sokacak bu girişime rağmen genel merkez tarafından sessiz kalınmış ve cevap verilmemiştir. Bundan dolayı ailemin, ekip arkadaşlarımın ve destekçilerimin de görüş ve olurunu alarak milletvekilliği adaylığımdan çekiliyorum." dedi.