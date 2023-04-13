Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Başkan Erdoğan’ın avukatından cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101'i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, Kılıçdaroğlu'nun yalan üzerine inşa ettiği siyasi söylemin bir tezahüründen ibaret olduğunu kaydetti.

'ASGARİ HUKUK BİLGİSİYLE VE İYİ NİYETLE TELİFİ KABİL DEĞİL'

Hüseyin Aydın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun şikayete tabi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu, re'sen soruşturmaya tabi bir suç olup, şikayete tabi değildir. Derdest soruşturma ve kovuşturmaların kahir ekseriyeti, şikayetimiz vaki olmadan başlatılan adli süreçlerdir. Herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları da hukukun himayesi altındadır. Bu çerçevede yapılan adli işlemleri, gerçek dışı verilerle eleştirmek ve çarpıtmak, asgari hukuk bilgisiyle ve iyi niyetle telifi kabil değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'da diğer muhalefet partisi liderleri gibi kişilik hakları ihlal edildiğinde yasal yollara başvurmaktadır. Buna dair sadece bizim taraf olduğumuz sayısız örnek bulunmaktadır" dedi.

'HAKARETLERİ EN ÇOK AFFEDEN SİYASİ LİDER'

Hakaret edilen kişinin Başkan Erdoğan olunca, yapılan yasal işlemleri eleştirmek, açık bir çelişki ve kör bir düşmanlıktan başka bir anlam taşımadığını kaydeden Aydın, "Türk siyasi hayatında, şahsına en çok hakaret edilen bununla birlikte yapılan hakaretleri en çok affeden siyasi lider, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 2012 ve 2016'da tüm Türkiye genelinde 2023'de ise deprem bölgelerindeki dosyaların tamamından vazgeçmiştir. Türkiye'de örgütlü bir kesim, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iyiniyetline ve ali cenaplığına rağmen hakaret ve iftirayı ısrarla sürdürme eğilimindedir. Türkiye'de muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanımıza her türlü hakareti olağanlaştırma çabası içindedir. Bu çabanın bir hukuk devletinde meşru görülmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.