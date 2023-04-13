Milletvekili adayı Hanım Ağa: CHP döneminde faili meçhule giden dedemin kemiklerini bulamadık

Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Suna Kepolu Ataman, "Helalleşmek için yola çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'dan sesleniyorum. Babam 6 aylık iken yetim kaldı. 63 yaşında vefat edene kadar babasının kemiğini aradı bulamadı. Babama söz, dedemin kemiklerini ben de arayacağım. Kemal Bey! bir Diyarbakırlı Kürt olarak ben sizin helalleşmenizi kabul etmiyorum. O CHP zihniyetini asla affetmeyeceğiz, asla ve kata helalleşmenize rıza göstermeyeceğiz. Bütün Kürt halkına sesleniyorum, biz bu CHP zihniyetini 14 Mayıs'ta sandıklara gömeceğimize birbirimize söz verelim" ifadelerini kullandı.