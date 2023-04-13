Milletvekili adayı Hanım Ağa: CHP döneminde faili meçhule giden dedemin kemiklerini bulamadık

"Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Zaman Doğru Adam" teması ile Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı'nca Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili 3'üncü sıra adayı Suna Kepolu Ataman, Çocukken öğretmeninden azar işittiğini hatırlatarak, "Diğer Kürt çocukları da bu azarı işitmiştir. Artık bugün bir Kürt olarak kendi ana dilimiz Kürtçe veya Zazaca her yerde rahat konuşabiliyoruz. Bu özgürlüğün mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır Bunun için bugün Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak boynumuzun borcudur, ona sahip çıkmamız lazım" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Suna Kepolu Ataman, "Helalleşmek için yola çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'dan sesleniyorum. Babam 6 aylık iken yetim kaldı. 63 yaşında vefat edene kadar babasının kemiğini aradı bulamadı. Babama söz, dedemin kemiklerini ben de arayacağım. Kemal Bey! bir Diyarbakırlı Kürt olarak ben sizin helalleşmenizi kabul etmiyorum. O CHP zihniyetini asla affetmeyeceğiz, asla ve kata helalleşmenize rıza göstermeyeceğiz. Bütün Kürt halkına sesleniyorum, biz bu CHP zihniyetini 14 Mayıs'ta sandıklara gömeceğimize birbirimize söz verelim" ifadelerini kullandı.