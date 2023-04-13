Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Hatay'da acele kamulaştırma kararı
Giriş Tarihi: 14.4.2023 02:42

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hatay'da acele kamulaştırma kararı

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Hatay’da acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hatay'da acele kamulaştırma kararı
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