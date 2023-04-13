Şanlıurfa AK Parti adayları, TOGG eşliğinde Şanlıurfa’da

Şanlıurfa'da AK Parti'nin milletvekili adaylarının tanıtımı, Adalet Bakanı ve Şanlıurfa milletvekili adayı olan Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'dan kara yolu ile Şanlıurfa'ya geldi. Bozdağ'ı AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, SKM Başkanı Faruk Badıllı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile büyük bir kalabalık karşıladı.

Bakan Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra konvoy eşliğinde tanıtım toplantısının yapılacağı salona hareket etti. Burada adayları binlerce kişi karışıladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başında olduğu Şanlıurfa aday listesindeki diğer isimler şunlar: Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Mahmut Kaçar, Nihat Kılıç, Emre Karaçizmeli, Mehmet İlhami Günbeği, Abdullah Aksak ve Abdurrahim Toru.