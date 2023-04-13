Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Malatya’da önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Malatya'da bulunan Başkan Erdoğan burada depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın önceliğinmiz sizsiniz.