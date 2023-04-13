SON DAKİKA: CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan HDP’ye ittifak mesajı: Ne yaparsak beraber yapacağız...

"DOSTUNUZUZ, DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Büyük baskı altında, işte bir taraftan genel başkanları tutuklu, örgütleri baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz; Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsız olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Yani bize güvenin. Zaten genel başkanımız bunu son kurultayımızda çok veciz bir biçimde söyledi.

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