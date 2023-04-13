Son dakika: İçişleri'nden 81 il valiliğine "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz"mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.
Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili süresince denk gelmesi dolayısıyla karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı, bu tedbirlerin 14 Nisan'da başlayacağı ve 24 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi.
HAVADAN DENETİMLE TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLACAK
Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.
99 BİN TRAFİK PERSONELİ GÖREV ALACAK
Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ayrıca 36 polis/jandarma Başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı Üyesi güzergâhlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere görevlendirilecek. Merkez Teşkilatı Güzergâh Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip farklı güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetlemek üzere görev alacak. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1.028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.
KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU İLK 20 GÜZERGÂHTAKİ TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
Son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergâhtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergâhlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Resmi tatil süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinden azami şekilde yararlanılacak.
YOLCU OTOBÜS ŞOFÖRLERİ UYKUSUZ OLMALARI HALİNDE ARAÇ DIŞINA DAVET EDİLECEK
Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.
Ayrıca, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcular "otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları", şoförler ise "taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları" konularında bilgilendirilecek.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.