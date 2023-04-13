Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı 11 yıl sonra Türkiye’de! ’işbirliği’ vurgusu

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"YENİ SAYFAYI ORTAK PROJELERLE DOLDURMAK İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz

Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim.

Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız.

Filistin konusunda da düşüncelerimiz aynı. İsrail'e verilecek mesajlar konusunda da aynı.