Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı 11 yıl sonra Türkiye’de! ’işbirliği’ vurgusu

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
"YENİ SAYFAYI ORTAK PROJELERLE DOLDURMAK İSTİYORUZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz
Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim.
Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız.
Filistin konusunda da düşüncelerimiz aynı. İsrail'e verilecek mesajlar konusunda da aynı.
Libya'da aslında ilişkilerimiz soğukken eleştiriler ve kuşkular vardı. Diyalog başladıktan sonra nihai amaçlarımızın aynı olduğunu gördük. Özellikle ortak taburun doğuyla batı arasında kurulmasını da konuştuk.
Terör koridorunun oluşmasını engelledik Suriye'de. Bizim kendimize yönelik tehdidin olmadığından emin olmamız lazım. Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirirsek bunun olumlu etkileri olacaktır.
FRANSA'YA "PKK'YA ÖDÜL" TEPKİSİ
PKK AB terör listesinde Fransa'da da terör örgütüdür. Maalesef Fransa'da senatörler vekiller bu teröristlerle bir araya geliyor ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğün göstergesidir. Bunu yapan sadece Fransa değil. ABD'de Suriye'de yapıyor. Süleymaniye'de de PKK artık oradaki yerel yönetimi Talabani'nin partisini etkisi altına almıştır. Avrupa'nın desteklediği terör örgütleriyle müacadeleye devam edeceğiz.
MISIRLI BAKAN: İLİŞKİLERİN EN ÜST SEVİYEYE GELMESİNİ İSTİYORUZ
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: İlişkilerimizin en üst seviyeye gelmesini istiyoruz.
Diplomatik temsilciliklerin açıklanmasında hemfikiriz.
İki ülkenin işbirliğinin ekonomiye yansıması da çok büyük olacaktır. Bütün bölge için önemli.
Filistin halkı için de önemli.