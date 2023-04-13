Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 11 yıl sonra Türkiye’de! ’işbirliği’ vurgusu

ŞUKRİ: İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMALIYIZ

Filistin konusunu ele aldık. İslam İşbirliği Örgütü'nün bu konusunda çalışması gerektiğini konuştuk. İbadetlere saygı duyulmalı. Çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İsrail'in saldırılarını durdurmalıyız. Yerleşim sahalarının genişletilmemesi bizim için önemli. Gerginliğinin tırmandırılmaması bizim için önemli. Filistin'in meşru haklarına ulaşması ve iki devletli çözüm gerekiyor. İsrail'in 1967'deki sınırlarına dönmesi gerekiyor. Filistin'in haklarını tanzim edecek şekilde çabamızı sürdüreceğiz. Libya ile ilgili ortak bir irademiz var. Orada şeffaf seçimlerin yapılması, Libya halkının iradesini yansıtacak bir hükümetin olması konusunda hem fikiriz. Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Son temaslarla ilgili sayına bakana bilgi verdim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve yabancı güçlerin bu topraklardan çekilmesi gerektiği ve BM kararlarının uygulanması gerektiğini ve daha önce yapılanların temizlenmesini gerektiğini söyledim. Suriye halkının hür bir şekilde yaşamasını temin etmeliyiz.

BÜYÜKELÇİ ATAMA KONUSU DEĞERLENDİRİLİYOR

"Karşılıklı büyükelçi ne zaman atanacak?" sorusuna Şükri, "Zirve ile ilgili detayları sayın bakanla hemfikir olduktan sonra açıklayacağız" yanıtını verirken, Bakan Çavuşoğlu ise "Önümüzdeki dönemde eş zamanlı olarak açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.