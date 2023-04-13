TOGG Trabzon’da coşkuyla karşılandı

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu ,Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG' ile Trabzon meydan parkı alanına geldi. Bakan Karaismailoğlu Trabzon Büyükşehir Belediyesi önüne getirdiği otomobilin önünde açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin akıllı cihazı, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. İnşallah üretim kapasitesi her geçen gün artarak artık Türkiye'nin akıllı yollarında Togg arabayla seyahat edeceğiz." dedi.

Yüzyılın otomobili TOGG'u merak eden vatandaşlar TOGG'un önünde fotoğraf çekilip, duygularını SABAH'a anlattı. Yıllarca Avrupa'da araba imalathanesinde çalıştığını belirten Kemal Kibar (68), "Almanya ve Fransa'da otomobil imalatında çalıştım. Otomobil imalatında çalışırken, otomobillerin her vidasını sıktığım anda "Allah'ım bize de nasip et diye yalvarırdım. Allah'ım bize nasip etti. Duam kabul oldu. Çok şükür Cumhurbaşkanımız sayesinde yerli ve milli otomobilimiz yapıldı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu yerli ve milli otomobil TOGG'un T10 X akıllı cihazı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek binası önüne getirdi. TOGG'un önünde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu ziyaretine Bakanlığa tahsis edilen TOGG'u bugün Trabzon'da test etme imkanı bulduk. Türkiye'nin akıllı cihazı Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. İnşallah üretim kapasitesi her geçen gün artarak artık Türkiye'nin akıllı yollarında TOGG arabayla seyahat edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de dünyanın en akıllı cihazlarından birisini ürettiklerini vurgulayarak, "Tarih biraz geç de olsa 20 yılda çok hızlı bir şekilde yazılıyor. Aradaki 100 yıllık farkı Türkiye 20 yılda ortadan kaldırmış oldu. Tabii 1961 yılında demir yolu mühendislerinin Eskişehir'de üretmiş olduğu devrin otomobilinden artık bugün devrin otomobiline geldik. Aradaki farkı biz de teknolojinin en yükseğiyle direkt piyasaya girerek ortadan kaldırmış olduk. Türkiye'nin akıllı cihazı, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. İnşallah üretim kapasitesi her geçen gün artarak artık Türkiye'nin akıllı yollarında TOGG arabasıyla seyahat edeceğiz. Türkiye'nin teknoloji hamlesinin son 20 yıldır artarak devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Bugün kendi yerli milli arabamızdan bahsediyoruz. Türkiye araba teknolojileri bakımından bütün yedek parçalarını, araçların bütün ekipmanlarını üretip aslında bildiğimiz markalara ihraç eden konumda ama şimdi kendi markasıyla birlikte inşallah bütün dünya yollarında seyahat edecek. Bunun yanında özellikle demir yollarında da Türkiye kendi araçlarını, kendi araç ekipmanlarını üretir pozisyona geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yıldır Türkiye hiç tahmin edilemeyen bir şekilde önü açık, çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor, devam edecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor"

Bakan Karaismailoğlu, bunların çok güzel gelişmeler olduğunu, artarak devam edeceğini belirterek, "Büyüdüğüm, yetiştiğim şehre milletvekili adayı olarak dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. AK Partimizin diğer milletvekili adaylarıyla Trabzon ve Türkiye için beraber çalışmak üzere yola çıktık. Trabzon'un Türkiye'nin en önemli yapı taşlarından biridir. Biz de inşallah 14 Mayıs'ta çok başarılı bir sonuç alarak bu gelişen, büyüyen Türkiye'nin daha hızlı büyümesine bir etki sağlayacağız. O yüzden önümüzde 1 ayımız var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bütün Trabzonluların hepsinin gönlüne, oyuna talibiz." diye konuştu.

"Türkiye, 20 yıldır güçlü lideri sayesinde dünyada söz sahibi olmuş bir Türkiye'dir"

Bakan Karaismailoğlu, tek hedeflerinin lider ülke, güçlü, büyük Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde durmak yok, yola devam diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla doğru adamla koşarak devam edeceğiz inşallah. Artık söz dinletilen bir Türkiye'den sözü dinlenilen ve hangi konuda bir sorun olursa 'Burada Türkiye'nin görüşü nedir?' diye araştırılan ve sorulan bir Türkiye var. Bu da güçlü liderler ve güçlü yönetimler sayesinde oluyor. Allah'a şükür Türkiye son 20 yıldır güçlü lideri sayesinde bütün dünyada söz sahibi olmuş bir Türkiye'dir. Trabzon da bunun en önemli yapı taşlarından bir tanesidir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AK parti Trabzon Milletvekili adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile TOGG'un önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hasan Kadıoğlu (83) ise, "Ömrüm boyunca hep kendime Türkiye'mizde kendimiz üreteceğimiz bir araba görecek miyim soruyordum. Avrupa'da üretilen otomobilleri gördükçe içim yanıyordu. O yüzden kendimizin ürettiği bir otomobil yoktu. Cenabı Allah bu güzelliğine bizlere gösterdi. Artık bu dünyadan gözüm açık gitmem. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yazıcı (50) ise, "Kendi ürettiğimiz yerli ve milli otomobili karşımda görünce şuan sanki rüyada gibiyim. Hep kendi otomobilimiz olsun özlemiyle yaşadık. Allah'ımıza şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan varolsun. Yerli otomobil özlemimizi giderdi. Sabırsızlıkla bekliyordum. Otomobilimiz ayağımıza kadar geldi. O anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildim. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.