Yeni olta: Yeşil Sol

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Yeşil Sol Parti hakkında önemli tespitlerde bulundu. Yeşil Sol'un sol olmadığı gibi Türkiye partisi olmaktan çok uzak olduğunu vurgulayan Kocasakal, "Bu sözde 'Parti', Kürt kökenli yurttaşlarımızı emperyalizme yem etmektedir! HDP'nin kapatılma ihtimaline binaen oluşturulan 'Yeşil Sol Parti' HDP'nin tüm bu mirasını devralmıştır" dedi. Kocasakal, "Selahattin Demirtaş'ın dağdaki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın 'Kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim' (2018) ifadesi ise ilginçtir! İşte HDP'nin kapatılma ihtimaline binaen oluşturulan 'Yeşil Sol Parti', HDP'nin tüm bu mirasını devralmıştır!" şeklinde konuştu.