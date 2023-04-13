Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı!

BAŞKAN ERDOĞAN 'TÜRKİYE BATI'YA BİR MESAJ VERECEK' DEMİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında, "Türkiye bu seçimle birlikte Batı'ya bir mesaj verecek. Bu mesajı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu ülke artık terörle mücadele ederken de ekonomi politikalarını belirlerken de 'Batı ne der' diye bakmıyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Biz şimdi işimize bakıyoruz. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktıysa bu, bir başarının adımıdır. Batı dikkat ederseniz, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı aldıkları bu cephe milletimize karşı aldıkları bir cephedir. Benim milletim bu oyunu 14 Mayıs'ta bozacaktır. 14 Mayıs adete bir kırılma noktası olacaktır. Bu kırılma noktasıyla da Türkiye'yi yeniden kendi çizgilerine kim çekecekse onlar, onlara mavi boncuk dağıtıyor." sözlerini kullanması dikkat çekmişti.