7’li masaya bakkal bile teslim edilmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin ardından mesaisinin büyük bölümünü deprem bölgesinde geçiriyor. Dün de depremin ardından üçüncü kez Malatya'ya giden Erdoğan, 11 ili bu süreçte 24 kez ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde, 6 bin 700 deprem konutunun temelinin atılması, 1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkânın anahtar teslimi nedeniyle düzenlenen törene katılan Erdoğan, şunları kaydetti:Yıkılan evleri daha güvenlisi ile yeniden yapacağız, yıkılan işyerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs'ta da hep birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz.Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek meselesini değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. 14 Mayıs'ta şu siyasi mevtalara sandıkları mezar edelim. Kimin ne yaptığı, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağababaları oradan talimat veriyor mu?Kurdukları 7'li masada her gün yeni bir kavgaya tutuşuyorlar. PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, kimi gün aferin alan, kimi gün zılgıt yiyen, sapık ve sapkın akımlarla işbirliği yapmaya çekinmeyen... Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizim aile kuruluşumuz kutsal, ona laf ettirmeyiz. Her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca atan bir ucube ittifak var. İşte şu anda ana muhalefetin yanındaki yavrular, bunlar LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Hiçbir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı bay bay Kemal olandan ne beklersiniz?Bunların terör örgütleriyle, vesayet güçleriyle yol yürümekten başka mazisi yok. Ne diyor? Teröristbaşını çıkaracaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren, onların ölümüne vesile olan Selo'yu çıkaracakmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın işbaşında kalması şart. 3 günlük siyasi çıkarları için bölücülerle, FETÖ'cülerle kol kola girmeleri var. Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bir bakkal bile emanet edilemez. Bizim bildiğimiz Malatya, Türkiye'nin geleceğini 7 iş bilmezin kumar masasına bırakmaz. Sadece hayal satan, lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir.319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak, şehirlerimizi normal hayatlarına döndürüyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin işyeri yaparak esnaf ve sanatkârlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut, 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Yeni konutlarımız, zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek. Lider masa başında değil, iş başında belli olur.Altyapısıyla, okuluyla, çarşısıyla adeta Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'ya inşa edeceğimiz 6 bin 700'ün temelini de bugün sizlerle beraber atarak ya Allah bismillah diyoruz. 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ordu'daki AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na telefonla bağlandı. Teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, Ordu'nun AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla devam edeceğini söyledi.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Malatya'daki AFAD Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Terör örgütlerinin uzantılarıyla at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi bir an olsun endişeye sevk etmesin. Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız. Bizim yolumuz millete hizmet."Başkan Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, duanın ardından konutların toplu temel atma işlemini gerçekleştirdi. Bahçeli, "Milletin huzuru için, devletimizin birliği için, milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için Cumhurbakanlığı Hükümet Sistemi'nin devamında ülkemiz açısından yarar bulunmaktadır" dedi