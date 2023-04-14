Adanalılar TOGG’a yoğun ilgi gösterdi! “Allah’ına gurban adamlar yapmış”

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Adana'da büyük ilgi gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı Osmaniye'ye götürmek için Şakirpaşa Hava Limanı protokol girişinde yarım saat bekleyen kırmızı renkli "Anadolu Ateşi" TOGG ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. TOGG'u gördüğü an büyük heyecan yaşadığını söyleyen Çiğdem Eker, "Gerçekten süper yapmışlar. Anlatılmaz yaşanır" derken, Ahmet Can Kızıl ise "Allah'ına gurban adamlar yapmış. Reisim bugüne kadar ne söz verdiyse hepsini yerine getirdi. İnşallah bir tanesi de bana nasip olur" diye konuştu.

BU BİZİM MADALYAMIZ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bir süre bekletilen TOGG daha sonra Bakan Yanık'a almak için Adana Havalimanı'na getirildi. Bir anda TOGG'u karşılarında gören vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Önce yerli otomobili dikkatlice bakıp inceleyen vatandaşlar daha sonra cep telefonlarıyla özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Aracın jantları dahil her tarafını detaylı bir şekilde inceleyen ve fotoğrafını çeken Aşir Bozkurt, "Ben de 2 bin 384'ncü sıradayım. İnşallah en kısa zamanda gurur duyduğum aracıma kavuşurum. Süper yapmışlar. Herkes sahip çıkmalı. Çünkü bu bizim bir madalyamız" ifadelerini kullanırken, "Hakan Süleymanoğlu ise, "20 yılda nerelerden nerelere geldik görün. Yerli otomobilimizden, savunma sanayimize kadar dünyada 10 ülkeden biri olduk" diye konuştu.

KALBİM DURACAKTI

Aracı gördüğü an sanki kalbinin duracağını anlatan Çiğdem Eker ise, "Gerçekten bu duygu anlatılmaz yaşanır. Talihlisi olmak çok isterdim. Ülkemle ve reisimle bir kez daha gurur duydum" derken, Ahmet Can Kızıl da, "Kim ne derse desin Allah'ına kurban adamlar yapmış. Ağlamamak için kendimi zor tuttum.

Reisim milletine hangi sözü verdiyse hepsini tek tek yerine getir. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Öner Alok da, "Duruşu bile şaheser. Kırmızı çok yakışmış. Yüzyılın projesi. Allah bizlere de nasip eder" şeklinde konuştu.

BAKAN KENDİSİ KULLANDI

Ankara'dan Adana'ya uçakla gelen Bakan Derya Yanık, daha sonra birinci sıradan aday olduğu memleketi Osmaniye'de AK Parti milletvekili tanıtım programına katıldı. Toplantıya kendisinin kullandığı TOGG gelen Bakan Yanık, büyük coşkuyla karşılandı.