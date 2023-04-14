Adıyaman’daki iftara özel jetle gitti

Önceki gün Adıyaman'a giden Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakta yer alan diğer liderler, TPAO Ortaokulu bahçesinde kurulu olan Saadet Partisi Aşevi Çadırı'nda iftara katıldı. CHP'li Özgür Özel, sosyal medya hesabından "2018 model bir Sprinter minibüsle Adıyaman'a gidiyoruz" diyerek "Millet İttifakımızın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü.14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" şeklinde minibüs içerisindeki görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Gerçek ise hiç de öyle çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman programına özel jetle gittiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı özel uçağın saatlik ücretinin 12 bin dolar olduğu ortaya çıktı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da Özgür Özel'e gönderme geldi. Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur" açıklamasını yaptı.