Bakan Bozdağ: Biz hangi sözü verdiysek yaptık

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bozdağ, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'ye tam destek için vatandaşlardan söz aldı. Burada bir açıklama yapan Bozdağ, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımları ve imkânsız denilen projelerin AK Parti döneminde tek tek yapıldığını vurguladı. Yapılamaz denilen TOGG'ile Şanlıurfa'ya geldiğini hatırlatan Bozdağ, "Togg yapamaz' dediler, büyük büyük laf ettiler. 'Fabrika nerede, Togg nerede?' dediler. Ben şimdi diyorum, Togg burada, Togg Şanlıurfa'da. Fabrika da Türkiye'de, binlerce işçi çalışıyor. Yollarda Togg'u görenler bu lafları söylemekten dolayı hicap duyacakları mı, artık onların bileceği iş" dedi.

BİZ HANGİ SÖZÜ VERDİYSEK YAPTIK

Bakan Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan hangi sözü verdiyse yaptı. 'Taksime cami' dedi, yaptık mı? Yaptık. İstanbul Havalimanı, yaptık mı? Yaptık. 'Marmaray' dedik, yaptık mı? Yaptık. 'İlk nükleer güç santrali' dedik, yaptık mı?' Yaptık. 'S400'leri alacağız' dedik, aldık mı? Aldık. 'Türkiye'nin ilk füzelerini yapacağız' dedik, yaptık mı? Yaptık. İHA, SİHA yapacağız dedik, yaptık. Cumhurbaşkanımızın söz verip de tutmadığı bir sözü yok ama bu Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler 'Sözüm söz' diyor, hangi sözünü tuttun sen? İzmir'de konutların temelini attı, duruyor. İstanbul'da, Ankara'da bir tane işçi çıkarmayacağım, çıkarırsam yakamdan tutun' dedi, yok. Bırakın Şanlıurfa'yı, bir sürü belediye kendi elinde. Burada konuştu, 'enerjinizi bedava yapacağım.' İzmir senin yıllardır. Niye bedava yapmıyorsun İzmir'e? Muğla senin yıllardır. Niye yapmıyorsun? Aynı vatandaş orada da yaşıyor. Ankara senin, İstanbul senin. Madem elektriği bedava yapıyorsun, şu CHP'li belediyelerin birinde yap da biz de seni ayakta alkışlayalım. Yalan parayla değil ama yalanla dolanla siyaset olmaz" diye konuştu.