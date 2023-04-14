Bakan Nebati’den Ali Mahir Başarır’a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim

"TOGG'A İMRENDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ali Mahir Başarır'a yanıt vererek Mersin'e kavga ve gürültü için değil hizmet vermeye geldiklerini vurguladı. Bakan Nebatii Başarırı'ın Togg ile ilgili sözlerine ise "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kıskandığınızı değil bu muhteşem araca imrendiğinizi düşünüyorum. Bir tur verebilirim. " yanıtını verdi.