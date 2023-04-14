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Giriş Tarihi: 14.4.2023 21:10 Son Güncelleme: 14.4.2023 21:34

Bakan Nebati'den Ali Mahir Başarır'a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Togg ile Mersin'e gelmesini eleştiren sözlerine yanıt verdi. Bakan Nebati, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kıskandığınızı değil bu muhteşem araca imrendiğinizi düşünüyorum. Bir tur verebilirim" dedi.

Bakan Nebati’den Ali Mahir Başarır’a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Mersin'e Togg ile geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞARIR'IN TOGG HAZIMSIZLIĞI

Bakan Nebati'nin Mersin'den aday gösterilmesi eleştiren Ali Mahir Başarır, Togg'a karşı olan hazımsızlığını da bir kez daha dile getiren açıklamalarda bulundu. Başarır, Togg ile seçim çalışması yapıldığını öne sürdü.

"TOGG'A İMRENDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ali Mahir Başarır'a yanıt vererek Mersin'e kavga ve gürültü için değil hizmet vermeye geldiklerini vurguladı. Bakan Nebatii Başarırı'ın Togg ile ilgili sözlerine ise "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kıskandığınızı değil bu muhteşem araca imrendiğinizi düşünüyorum. Bir tur verebilirim. " yanıtını verdi.

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Bakan Nebati'den Ali Mahir Başarır'a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim
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