Bakan Varank, Bursa’da gençlerle sahurda bir araya geldi: 21 yılda büyük yatırımlar yaptık

Milletvekili adayı gösterildiği Bursa'da seçim çalışmalarına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medyadan yaptığı, "Gençler, Bu gece Abdal'da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg'lu sahur yapmaya var mısınız? Çaylar Alinur Aktaş başkandan." paylaşımının ardından çok sayıda genç, fırının önüne geldi.

Gençlerle çay ve simit eşliğinde sahur yapan Varank, Bursa'nın Türkiye'nin marka illerinden biri olduğunu söyledi.

Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Varank, "Önümüzdeki dönemde sizlerin teveccühüyle eğer kabul ederseniz inşallah bu marka değerini daha da yükseltmek için ben bu şehre hizmet etmek üzere milletvekili adayı oldum." ifadelerini kullandı.

Varank, Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Türkiye'nin markası değil tüm dünyada ses getiren Türkiye'nin otomobili Togg, aslında Bursalı ve Gemlik'teki fabrikada üretiliyor. Türkiye'nin yollarında vızır vızır işlemeye başlıyor. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmek için hep beraber hareket edelim. Evelallah biz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Biz buna inanıyoruz. Bizim bu gayretimizde emin olun bizim en önemli yol arkadaşımız genç kardeşlerimiz. Bakın şu anda dünya Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını konuşuyor. SİHA'ları konuşuyor. Bugün dünyanın en önemli medyasını açtığınızda manşetlere baktığınızda neredeyse her gün Türkiye'nin ürettiği İHA'larla, SİHA'larla ilgili bir haber görebilirsiniz."