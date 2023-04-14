Bakan Yanık’tan CHP-HDP işbirliğine tepki: Bunların pazarlığından hayır gelmez

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı olan Yanık, AK Parti Kadirli İlçe Başkanlığını ziyaretinde, seçime çok kısa bir süre kaldığını söyledi. Bu kısa sürede kapı kapı dolaşacaklarını belirten Yanık, vatandaşa AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seçmeleri gerektiğini anlatacaklarını kaydetti.

Yanık, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği teröre binlerce sivil vatandaşın, askerin, gencecik, fidan gibi gençlerin kurban olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR"

"O terör örgütünün elebaşları ne yapıyorlar bugün? Kime destek veriyorlar? Adlı adınca kimin için destek istiyorlar? Duyuyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz televizyonlarda, medyada, şurada, burada. Şu anda pervasızlığı azıya almış, gemi azıya almış bir terör yapılanması var. Hiçbir çekince duymuyorlar. Destekledikleri kişiyi, bundan 10-15 sene önce en azından birini destekliyorlarsa bile bunu el altından yaparlardı. En azından ifade etmekten çekinirlerdi. Niye? Karşıdaki kişiye zarar verir, kamuoyunun tepkisini çeker diye. Şu anda bu pervasızlık da ortadan kalktı. Adlı adınca açık bir biçimde desteklediklerini söylüyorlar. Peki niye destekliyorlar muhalefetin adayını? Niye destekliyorlar Kılıçdaroğlu'nu? Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmak için. Tırnak içinde 'özgürlük' için. Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesini, verdiği binlerce şehidi ki en çok şehit veren topraklar buralar, Osmaniye. Bunu çok açık bir biçimde söyleyeceğim. PKK'nın desteklediği birisinin siyasette varlık göstermesi, birinin PKK tarafından, PKK'nın yöneticileri tarafından destekleniyor olması normal şartlarda kendisi için siyasetten silinme sebebi olması gerekirken, cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz; kendisi için bu milletin yüzüne bakamaması için yeterli bir sebep olması gerekirken hiç kimseden ses çıkmıyor. Hiç böyle rahatsız da değiller."

"Yalandan masanın etrafına oturtmadıkları HDP'yi masanın altında, sağında, solunda sakladıklarını gayet iyi biliyoruz." diyen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'nin içinden birtakım isimler 'Kemal Kılıçdaroğlu bizimle yaptığı pazarlığı kamuoyuna açıklamak zorundadır, dürüst davranmak zorundadır.' diye onlar söylüyorlar, biz söylemiyoruz. Neyin pazarlığının yapıldığını, memleketin hangi değerinin üzerine pazarlık yapıldığını onlar biliyorlar, biz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bunların pazarlığından hayır gelmez. Bunların pazarlığından bu millet için bir hayır olmaz. O zaman arkadaşlar 2023 seçimi bu milletin geleceği için, bu milletin sulhu selamet içerisinde yaşaması için, bu milletin üretmeye devam etmesi için, bu milletin kalkınmaya devam etmesi için, 2023'ten sonrasını Türkiye Yüzyılı yapması için çok hayati önemde. "