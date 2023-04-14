Bakanı Adil Karaismailoğlu: TOGG orada, gelsinler teknoloji görsünler

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı ,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOGG'u kullanarak AK Parti Akçaabat ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftara geldi. İftardan sonra açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "İşimiz çok, zamanımız yok. Ona göre çalışacağız. Sokak sokak dolaşacağız, çalmadık kapı bırakmayacağız. Bütün herkesi kucaklayacağız. Çünkü, bu dava vatanseverlerin davası, bu dava memleket meselesi. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

2002 yılında Türkiye'de zihniyet değişikliği olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, gümbür gümbür geldiklerini, Türkiye'nin her karış toprağına Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyledi. Karaismailoğlu, konuşması sırasında çevreyolu talebinde bulunan teşkilat üyelerine, "29 bin kilometre yol yapana bir çevreyolu ne yapar? 720 kilometre tünel yapan adama ne yapar?" yanıtını verdi.

14 MAYIS TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ TARİHLERDEN BİRİ

14 Mayıs'ın Türkiye tarihi için en önemli tarihlerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Türkiye yüzyılında doğru zamanda, doğru adamla, doğru adımlar atmaya, koşmaya hazır mısınız? Hep beraber koşacağız. Karşımızdakileri görüyorsunuz. 7 tane birbirine benzemez, içerisinde terör örgütleri bağlantıları da dahil olmak üzere ülkemizi maalesef kaosa sürüklemeye talip oldular. Buna fırsat verecek miyiz? Vermeyeceğiz tabi ki. Bizim milletimiz, Trabzonlular, Akçaabatlılar vatanına, milletine aşıktır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Öyle acıdır ki terörist bağlantılı kişilerin bakan olabilmesinin bile konuşulduğu günlerden geçiyoruz. O yüzden bunu herkese bunu hatırlatmamız lazım. Karşımızdakileri görüyorsunuz. PKK'sı, Fetöcüsü Türkiye düşmanı kim varsa birlik olmuşlar. Karşımızdakilerin vizyonunu görüyorsunuz. Avrupa'ya vizeyi kaldıracaklarmış ama Avrupa'nın haberi yok. İşsizliği muhtarlara özel kalem müdürü atayarak çözeceklermiş. Vizyonu görüyorsunuz. Zoom toplantılarında millet teknoloji görsün diyenler, teknoloji kapıda. TOGG orada orada. Gelsinler teknoloji görsünler. Artık Türkiye teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden duruma gelmiştir. Bu da vatanına milletine aşık kadrolar sayesindedir" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının sonunda TOGG'a binmek isteyen gençlere Bakan Karaismailoğlu, "TOGG burada sizin emrinizde" cevabını verdi.