Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor!

"BU HASTANEYE GELEN İÇERİ GİRDİĞİ ZAMAN ZATEN HUZUR BULUYOR"

Şehir hastaneleri geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Ama şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor.