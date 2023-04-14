Bombalarla yakaladılar

Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda Küçükçekmece'de bir fırındaki gizli bölmede yakalanan Ünal Y. adlı şüphelinin Esenyurt'taki adresinde çok sayıda patlayıcı madde malzemesi ele geçirildi. Aramada 250 gram "TATP" adlı patlayıcı madde, 600 miligram 'başlatıcı' olarak kullanılan hidroklorik asit, bomba imalatında kullanılan 30 gram barut, el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlanmasında kullanılan 57 maytap fitili ve 17 tel maytap ile EYP'lerde 'akım kaynağı' olarak kullanılan elektronik devre ekipmanları ele geçirildi. Evi Ünal Y.'ye kiralayan Oktay C.'ye ait Avcılar ve Büyükçekmece'deki 2 ayrı adreste de 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Oktay C.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Ünal Y. ve 2 kişi daha tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı. Saldırı hazırlığında iddia edilen ikilinin bağlantıları ve saldırı hedeflediği noktalara yönelik deşifre çalışmaları sürüyor.