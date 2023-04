Zabıtaya küfürler savurup darbeden Şahin Sevinç CHP’den milletvekili adayı oldu

KAÇAĞA KARŞI ÇIKMIŞTI

Bursa 2'nci bölge 5'nci sıradan listeye giren Sevinç, tespit edilen ruhsatsız kaçak bir yapının yıkımına karşı çıkmış ve arkadaşıyla geldiği yıkım alanında zabıta memurlarına saldırmıştı. Agresif tavırlarıyla kameralara yansıyan Sevinç, Belediye tarafından alınan kaçak yapının yıkım kararına rağmen, görevlilere bilgi verilmeden yıkım yapıldığını savunmuştu. Zabıta memurları ise, yıkımı engelleme çalışan Şahin Sevinç'in saldırgan hallerini cep telefonlarıyla an be an kaydetmişti. Sevinç, görüntü alan Zabıta memurunu, "Çekme yoksa tokadı yersin" diyerek tehdit etmişti. Yanında getirdiği arkadaşı ise bir zabıta memuruna yumruk atarak yaralamıştı.

