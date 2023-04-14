Zabıtaya küfürler savurup darbeden Şahin Sevinç CHP’den milletvekili adayı oldu

SARIBAL 3'NCÜ SIRADA

Diğer yandan CHP'nin Bursa'da önemli isimlerinden biri olan Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, bu seçimlerde aday listesine 2'nci bölge 3'ncü sıradan girmesi, bazı partililerin de tepkilerine neden oldu. Orhan Sarıbal, daha önce bir dönem AK Parti'den Milletvekili olan ve şimdi de 7'li koalisyonun Bursa'da 2'nci sırayı verdiği Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun'un ardından 3'ncü sırada yer aldı. Bursa'da 5 Milletvekili bulunan CHP'de Sarıbal'ın göz ardı edildiği ve seçilemeyecek bir sıraya konmasına kendisinin tepki gösterdiği belirtiliyor.