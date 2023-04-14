CHP'li adaydan skandal görüntüler: İftarda "erik dalı" oynadı! Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili aday adaylığı başvurusu bulunmamasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel isteğiyle CHP Gaziantep milletvekili aday listesinin ikinci sırasına yazıldığı iddia edilen Melih Meriç'in katıldığı bir iftar programında çekildiği belirtilen videoda, düğünlerde çalınan "Erik Dalı" türküsü eşliğinde oynayarak kahkahalar eşliğinde adaylığını kutladığı ortaya çıktı.

Asrın deprem felaketinde 2 ilçesi yerle bir olan ve binlerce insanının yaşamını yitirdiği ve halen yas tutulan Gaziantep'te bir milletvekili adayının seçim çalışmaları kapsamında katıldığı iftar programında oyun oynayarak eğlenmesi hem yas hem de ibadet sofrasının adabına saygısızlık olarak nitelendi. Melih Meriç'in Genç Fikir Topluluğu tarafından verilen iftar yemeğinde oyun havası ve kahkahalar eşliğinde oynaması depremin yaralarını henüz sarmaya çalışan Gaziantep'te vicdanları sızlattı. Daha önce İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanlığı da yapan Meriç'in hem mesleki geçmişi hem de siyasi kimliği nedeniyle halkın acısına ortak olması gerekirken, kahkahalar eşliğinde iftar sofrasında oynaması tepki çekti.

Melih Meriç