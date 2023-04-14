CHP’li Özgür Özel’in tam altın vaadi dalga konusu oldu

Necmi Gümüş: "Traktör vereceğiz diyen de bu değil miydi? Traktör alanlar parmak kaldırsın…"

BAY KEMAL'İN ÇELİŞKİLERLE DOLU SEÇİM GEÇMİŞİ!

Öte yandan 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte verdiği ve hiç gerçekleştirmediği vaatleri yine gündem konusu oldu. Halka seçimlerde bol keseden vaatlerde bulunan Bay Kemal ve ekibi verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedi.

İŞTE BAY KEMAL'İN VERDİĞİ VE HİÇ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VAATLER

2009 İBB Seçimleri

"Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.

Kılıçdaroğlu, "Müze Metro istasyonları kuracağız." vaadinde bulunmuştu.

Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir "Müze Metro" yok.